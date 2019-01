Jika sebelum ini Puteri Diana dan Grace Kelly menjadi tarikan paparazi, kini gelombang diraja baru mengambil alih media sensasi. Daripada penampilan 'high fashion', atau adibusana, kepada 'high street', masing-masing pasang badan agar tampil hebat pada mata rakyat, sekali gus dunia. Rencana ini dipetik daripada majalah 'Glam' terbitan Blu Inc Media Pte Ltd, sebuah anak syarikat SPH Magazines Pte Ltd. Selain 'Glam', Blu Inc turut menerbitkan majalah 'CLEO', 'Cosmopolitan', 'Glam Lelaki', 'Female', 'Eh', 'Glam Deko', 'Harper's Bazaar', 'Her Inspirasi', 'Her World', 'Her World Cookbook', 'Home & Decor', 'Icon', 'Jelita', 'Malaysian Women's Weekly', 'Marie Claire Nuyou', 'Shape' dan 'The Peak'. Maklumat lanjut boleh didapati di laman www.bluinc.com.my.

RANIA AL ABDULLAH

Permaisuri Rania dari Jordan memang terkenal dengan gaya anggun yang tidak lapuk dek zaman. Ibu empat cahaya mata ini cukup menggemari pakaian siluet bersifat kewanitaan. Lensa kamera kerap merakamnya menggayakan gaun mengikut potongan badan atau skirt pensel ke majlis kebajikan yang sering dihadiri. Sebagai sosok global dan antara wanita berkuasa di dunia, Rania sering terlibat dengan kegiatan pendidikan sama ada di negaranya sendiri ataupun di luar negara.