SEJAK sekian lama hasrat menjadi seorang ibu tersemat di lubuk hati.

Bermula semasa di maktab rendah lagi, antara perkara yang tidak sabar saya lalui 'apabila dewasa kelak' ialah menjadi seorang ibu - I can't wait to be a mom! - sering saya luahkan kepada rakan-rakan sehingga mereka kekadang ketawa dan suruh saya cari suami dahulu (boyfriend pun belum ada ketika itu).

