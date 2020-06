Industri pelancongan merupakan antara yang paling teruk terjejas semasa pandemik Covid-19 ini, dengan sekatan perjalanan dikenakan di pelbagai negara seluruh dunia dan syarikat penerbangan terpaksa menggantung operasi pada masa ini. Dengan rancangan umrah dan haji yang dibatalkan, ejen penjualan pakej umrah dan haji (GSA) juga menghadapi cabaran lebih besar. Berikut BERITA MINGGU meninjau bagaimana beberapa GSA meneroka peluang perniagaan baru dan melakar strategi serta rancangan untuk masa depan.

SEKITAR tiga bulan tanpa perniagaan pelancongan, agensi pelancongan kini bertahan dengan rizab masing-masing serta bantuan pemerintah.

Dengan ibadah haji dan umrah turut ditunda, syarikat yang juga ejen penjualan (GSA) haji dan umrah itu kini memberi tumpuan kepada perniagaan atau khidmat tambahan lain, seperti korban, perniagaan makanan, bahkan pengurusan jenazah.

Namun, perniagaan pelancongan masih merupakan perniagaan teras kebanyakan syarikat itu, yang berharap industri tersebut akan pulih secepat mungkin bagi mereka menyambung semula perniagaan.

Sejauh ini, GSA yang dihubungi Berita Minggu berkata mereka tidak memberhentikan pekerja, dengan adanya Skim Bantuan Pekerjaan (JSS) yang memberi subsidi gaji pekerja.

Bagi sektor pelancongan, pemerintah memberi subsidi 75 peratus bagi $4,600 pertama gaji bulanan kasar pekerja selama 10 bulan di bawah JSS.

Pengurus Besar Halijah Travel, Encik Haffidz Abdul Hamid, berkata kos utama syarikat itu kini merupakan gaji pekerja.

Oleh itu, skim tersebut amat membantu membiayai gaji 10 kakitangan syarikat tersebut.

"Kami tak potong gaji, tak buang orang. Kami juga bertahan dengan rizab kami.

"Jadi ini satu pengajaran betapa pentingnya wang rizab diketepikan bagi bantu kami bertahan selama beberapa bulan kalau perkara seperti Covid-19 ini berlaku lagi. Kami juga tidak boleh harapkan duit pemerintah sahaja. Itu pun duit masyarakat," ujarnya.

Syarikat yang telah berdaftar sebagai syarikat wisata sejak 1991 itu juga tidak perlu bimbang tentang kos sewa kerana memiliki kedai sendiri di Kandahar Street.

Pengarah syarikat Jalaluddin Travel & Services Pte Ltd, Ustaz Jalaluddin Hassan, pula akur pandemik Covid-19 ini "satu cabaran luar biasa".

"Setiap syarikat rasa sempit dengan keadaan, dan terasa dampaknya. Kami akan cuba bertahan, insya-Allah, tanpa buang pekerja hingga tahun ini," ujar Ustaz Jalaluddin.

Syarikat itu mempunyai sembilan orang pekerja.

Dari segi kos sewa, beliau juga bersyukur mendapat sokongan daripada pihak Warees yang memberi potongan sewa bagi pejabat syarikatnya di Wisma Indah.

Sedang syarikat itu juga menawarkan khidmat lain seperti khidmat korban, akikah serta pengurusan harta pusaka, perniagaan pelancongan tetap perniagaan terasnya.

Cabaran ekonomi yang wujud sekarang bermakna syarikat perlu menyediakan pelbagai wadah untuk bertahan, kata pengarah urusan Shahidah Travel & Tours, Encik Ayoob Angullia.

"Pada tahun-tahun akan datang, apabila umrah dah mula kembali, ia mungkin tidak sama seperti dahulu. Mungkin perlu beberapa tahun untuk pulih.

"Jadi kita perlu bina kekuatan. Masing-masing mungkin ada kekuatan sendiri.

"Bagi syarikat kami, kami fikir out of the box (di luar kelaziman) dan buat pelbagai produk. Kami juga belajar untuk mengekalkan pangkalan pelanggan yang telah kami bina sejak 30 tahun lalu," ujar Encik Ayoob.

Oleh itu, syarikat tersebut kini menawarkan pelbagai khidmat tambahan seperti perniagaan makanan organik, hingga khidmat Muslim dari tahnik, pengiraan zakat, dan pengurusan jenazah.

Pengarah Sha Travel & Tour, Cik Hanim Hashim, pula berharap keadaan pandemik Covid-19 ini akan bertambah baik supaya industri pelancongan dapat pulih dan kembali beroperasi seperti biasa.

"Kebanyakan agensi sudah pun buat perancangan sampai hujung tahun, ada yang sehingga awal tahun depan. Tetapi kami semua tidak pasti jika rancangan ini semua boleh diteruskan.

"Ada juga pelbagai faktor yang perlu dipertimbangkan... sama ada Singapura membenarkan warganya keluar negara walaupun jika negara lain sudah buka sempadannya, sama ada mereka perlu jalani kuarantin selepas pulang ke tanah air, dan sama ada syarikat penerbangan ada perubahan dari segi harga dan destinasi.

"Ini semua faktor yang belum ditentukan lagi," kata beliau.

Singapura mula memasuki fasa kedua dalam pelonggaran langkah pemutus litar Covid-19 kelmarin, dengan kebanyakan perniagaan boleh dibuka semula.

Bermula Khamis lalu, semua individu yang masuk ke Singapura termasuk warga, penduduk tetap dan pemegang pas jangka panjang perlu mengambil ujian Covid-19 dan perlu membayarnya. Kos ujian Covid-19 boleh mencapai sehingga $200.

Mereka juga perlu menjalani Notis Jangan Keluar Rumah (SHN) selama 14 hari.

SEKILAS BANTUAN PEMERINTAH BAGI PENIAGA

- Tambahan Skim Bantuan Pekerja (JSS) lagi sebulan - untuk 10 bulan. Firma yang tidak berupaya teruskan operasi selepas pemutus litar akan terima bantuan gaji sebanyak 75% hingga Ogos 2020 atau hingga masanya mereka dibenar buka semula.

- Pengecualian Levi Pekerja Asing bagi firma yang tidak dibenar beroperasi selepas CB. Pengecualian 100% bagi Jun, 50% bagi Julai.

- Tangguh kenaikan kadar Tabung Simpanan Pekerja (CPF) bagi pekerja lebih tua selama setahun hingga Januari 2022.

- Pakej Rangsangan Penghantaran Makanan ESG yang diperluas yang membiayai 20% kos penghantaran makanan yang ditempah daripada F&B yang menggunakan khidmat logistik pihak ketiga seperti Lalamove dan Zeek, dan bukan wadah penghantaran makanan biasa seperti Deliveroo, Foodpanda atau GrabFood. Pembiayaan itu boleh digunakan bagi pesanan penghantaran yang dibuat antara 7 April dengan 4 Mei lalu.

- Rebat Cukai Pendapatan Korporat. Rebat 25% dihadkan pada $15,000 bagi tahun penilaian 2020.

- Pinjaman Modal Kerja Skim Pembiayaan Perusahaan Dipertingkat. Jumlah pinjaman maksimum akan dinaikkan daripada $300,000 kepada $600,000. Pemerintah akan menanggung risiko lebih besar bagi pinjaman ini kepada 80% daripada 50% hingga 70% sekarang.

- Bantu majikan kekalkan dan melatih semula pekerja.

- Program pinjaman penyambung sementara akan diperkenal selama setahun untuk membantu dalam kos operasi dan aliran tunai.