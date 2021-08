Huraian atasi cabaran masa depan tugas untuk semua warga S'pura, Berita Wacana - BeritaHarian.sg

DALAM amanat Hari Kebangsaannya tahun ini, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menggariskan tiga isu penting lagi sukar yang perlu dihadapi dan ditangani bersama lebih-lebih lagi di sebalik wabak Covid-19 yang menjejas semua warga.

Meninjau kesan Covid-19, Singapura boleh dikira bernasib baik.

Hasil keringat generasi perintis dan warga seterusnya, kita berupaya mengumpulkan rizab dan sumber negara demi menangani masa-masa sukar.

Ini dapat dilihat menerusi keupayaan Singapura mendapatkan bekalan vaksin Covid-19 yang mencukupi serta pakej bantuan yang dihulurkan untuk membantu warga mengharungi krisis segenerasi ini.

Hasil kestabilan politik dan tahap kepercayaan tinggi kepada pemerintah telah membolehkan pemimpin kita melakar dan melaksana langkah yang sukar diterima namun penting dilaksana demi menyelamatkan nyawa.

Kakitangan perkhidmatan awam kita juga tidak kenal lelah melakukan yang terbaik dan berusaha gigih menguruskan krisis semasa pandemik ini

Bandingkan negara kita dengan negara lain yang dibelenggu pertikaian politik dan pertelingkahan antara pemimpin.

Biar demikian, sedang ekonomi global dan perniagaan tempatan terkesan dek Covid-19, satu golongan yang paling teruk terjejas adalah pekerja berpendapatan rendah.

Perdana Menteri dalam amanat Hari Kebangsaannya menekankan keprihatinan tersebut.

Biarpun pekerja bergaji rendah dan keluarga mereka menikmati penjagaan kesihatan, perumahan dan pendidikan yang baik, dan berada dalam kemampuan mereka.

Namun, disebabkan wang simpanan mereka yang rendah, sukar bagi mereka untuk menampung kos sara hidup apabila pendapatan mereka berkurangan kata Encik Lee.

Kesukaran bagi golongan ini akan bertambah jika ada dalam keluarga sedemikian kehilangan pekerjaan.

Tidak hairanlah pemerintah telah dan akan terus menyalurkan lebih banyak bantuan kepada golongan sedemikian.

Selain bantuan pemerintah, masyarakat juga boleh memainkan peranan membantu golongan ini.

Sektor swasta misalnya boleh memulakan inisiatif membantu warga yang memerlukan.

Usaha akar umbi boleh dipertingkat termasuk mengenal pasti warga yang susah.

Kita juga boleh menjenguk keadaan jiran tetangga, mungkin ada yang memerlukan bantuan.

Dalam jangka panjang, ekonomi akan semakin berasaskan kemahiran. Pekerja bergaji rendah memerlukan lebih banyak bantuan berterusan.

Usaha setiap lapisan masyarakat juga diperlukan untuk membantu dan menggalak pekerja berkemahiran rendah mempertingkat kemahiran.

Di peringkat nasional misalnya sebuah kumpulan kerja tiga pihak sedang melakarkan pelbagai saranan untuk memperbaiki kehidupan dan prospek kerjaya golongan berpendapatan rendah.

Usaha ini adalah tambahan kepada skim Daya Kerja dan Model Gaji Progresif. Ia bertujuan menambah pendapatan dan mewujudkan peluang-peluang baru untuk meningkatkan kemahiran.

Di tempat kerja, penyelia dan pengurus juga boleh mendorong pekerja berkemahiran rendah supaya mempertingkat diri. Ini termasuk mencalonkan mereka supaya menyertai kursus dan sebagainya. Buka peluang kepada mereka membuat sesuatu yang baru dalam rangka kerja harian.

Dalam kalangan saudara dan rakan kerja, kita juga boleh membantu menggalak mereka yang bergaji rendah supaya meningkatkan kemahiran. Hulurkan sumber atau rujukan supaya mereka tergerak mempertingkat diri.

Bagi mencapai pertumbuhan yang inklusif adalah penting memastikan kemajuan sebenar bagi pekerja bergaji rendah.

Golongan itu perlu diberi keyakinan bahawa di Singapura, tidak kira di mana titik permulaan seseorang, setiap insan akan dapat memanfaatkan peluang untuk memperbaiki diri dan terus maju dalam hidupnya.

Perkara kedua yang perlu ditangani bersama ialah kebimbangan rakyat Singapura tentang kehadiran pas kerja hijrahan.

Hakikatnya, golongan itu telah membantu mengembangkan ekonomi Singapura dan membuka lebih banyak peluang untuk warga.

Perdana Menteri berkata apabila tenaga kerja diperkukuh dengan kepakaran dari seluruh dunia, lebih banyak syarikat akan melabur di sini. Ia akan mewujudkan lebih banyak pekerjaan untuk rakyat Singapura. Ini suatu lingkaran yang bermanfaat.

Rata-rata rakyat Singapura faham akan perkara ini - majoriti menyambut baik kehadiran bakat dan kepakaran yang diperlukan ekonomi kita.

Namun, tidak dinafikan rakyat Singapura juga kian bimbang tentang persaingan untuk pekerjaan.

Ketidakpastian yang timbul akibat wabak Covid-19 memburukkan lagi keadaan ini.

Tentu sekali adakala pekerja tempatan berasa mereka tidak dilayan dengan adil. Contohnya, apabila mereka tidak dipilih untuk sesuatu jawatan atau dinaikkan pangkat.

Encik Lee juga akur di luar tempat kerja pula, berlaku ketegangan sosial dari masa ke masa.

Terdapat juga keprihatinan tentang sikap sebilangan pekerja asing dan keluarga mereka yang belum menyesuaikan diri dengan cara kehidupan orang Singapura.

Tidak dinafikan, isu bakat asing sesuatu yang dekat di hati warga tempatan, namun dalam membuat pertimbangan tentang isu ini elak daripada menggunakan emosi atau termakan berita palsu yang cuba menghasut kemarahan warga dengan memomokkan golongan tersebut.

Hakikatnya pemerintah sedang menangani isu berkenaan.

Antaranya ialah mengawal jumlah, mutu dan sektor tumpuan pekerja asing.

Kewujudan dasar seperti Rangka Kerja Pertimbangan Adil (FCF) serta Perikatan Tiga Pihak bagi Amalan Pengambilan Kerja Adil dan Progresif (Tafep) merupakan antara usaha pemerintah membantu pekerja.

Dalam pada itu terdapat juga usaha tiga pihak - pemerintah, majikan dan gerakan buruh - untuk meninjau dan memahami isu berkaitan diskriminasi yang dialami pekerja.

Kementerian Tenaga Manusia telah menubuhkan jawatankuasa tiga pihak itu demi melindungi pekerja tempatan.

Sebagai negara kecil yang kurang sumber alam, Singapura tiada pilihan kecuali membuka pintunya kepada dunia dan bakat sejagat.

Negara kita terlalu kecil untuk kita bersaing sesama sendiri, kita perlukan saingan bertaraf antarabangsa agar dapat bertakat dalam dunia yang tidak menentu, tidak pasti dan lebih rumit.

Andainya kita menolak kehadiran pekerja asing hingga menyebabkan golongan itu enggan ke sini, kita juga akan menghadapi masalah mengisi pekerjaan yang enggan dikerjakan warga setempat.

Seperti yang sedang disusahakan pemerintah, huraiannya adalah mencari keseimbangan dalam tenaga pekerja setempat dan dari luar negara.

Hakikatnya Singapura asalnya dibina di atas keringat golongan pendatang, ramai dalam kalangan datuk, nenek dan moyang kita juga merupakan 'bakat asing' oleh itu kita tidak harus mengenepikan semangat keterbukaan dan kesediaan menerima kehadiran orang lain.

Satu lagi isu penting yang perlu ditangani bersama ialah isu berhubung bangsa dan agama.

Kejadian berbaur perkauman yang tular di media sosial baru-baru ini menarik perhatian warga.

Encik Lee memerhatikan bahawa insiden-insiden negatif ini tidak bermakna pendekatan Singapura menangani isu bangsa dan agama telah gagal.

"Sebaliknya, ia menggambarkan bagaimana isu-isu bangsa dan agama pasti akan menyentuh perasaan mana-mana kaum. Ia boleh memecahbelahkan kita. Oleh itu, ia harus sentiasa ditangani dengan berhati-hati," kata Encik Lee.

Sejarah banyak memberi tunjuk ajar tentang bahaya sikap perkauman dan kesannya terhadap dunia.

Ada negara yang pernah berperang akibat sikap sedemikian, tidak kurang juga yang mengalami kekacauan awam.

Satu cara menangani isu itu ialah mengetengahkannya dan membincangkanya secara terbuka, jujur dan penuh hormat.

Biarpun pemerintah komited menangani isu sedemikian bagi semua rakyat, setiap warga juga perlu memainkan peranan.

Tiada negara yang imun daripada cabaran sedemikian, apa yang membezakan mereka ialah cara cabaran itu ditangani.

Dengan adanya kerjasama semua pihak tidak cabaran yang tidak dapat diatasi.

Seperti yang tertulis dalam lirik lagu tema Perbarisan Hari Kebangsaan tahun ini:

Come whatever on the road ahead

We did it before, and we'll do it again

Tidak kira apa yang ada dalam perjalanan di hadapan, kita pernah lakukannya dan kita akan lakukannya lagi.