SEMASA perang saudara Amerika Syarikat, Presiden Abraham Lincoln menyampaikan Ucapan Gettysburg, antara ucapan terunggul negarawan itu, yang bertujuan menyepadukan rakyat yang berpecah belah dan membentangkan arah tuju negara itu.

Begitu juga ketika Britain di ambang kecundang, semasa awal Perang Dunia Kedua apabila Perdana Menteri Sir Winston Churchill menyampaikan ucapan We shall never surrender (Kita tidak akan menyerah kalah). Ia dianggap pemangkin motivasi warga Britain dan sekutunya menyekat kemaraan tentera Nazi Jerman daripada menakluki Eropah.

Sepanjang sejarah, lebih-lebih dalam masa krisis, pelbagai wadah komunikasi dimanfaatkan para pemimpin untuk mendekati dan menggembleng tenaga rakyat.

Singapura kini menghadapi krisis segenerasi akibat ancaman virus yang tidak dapat dilihat mata kasar, yang telah menjejas ekonomi sejagat dan kesihatan puluhan ribu warga di sini dan jutaan watan di serata dunia. Lebih 400,000 pesakit di serata dunia juga telah terkorban akibat Covid-19.

Dalam perang menentang wabak ini, pemerintah Singapura mengerahkan pelbagai 'senjata' dalam simpanannya untuk mengatasi musuh sekecil zarah itu.

Sebahagian rizab negara telah diperuntukkan untuk membantu ekonomi dan warga. Golongan bijak pandai dan tenaga watan dikerah mencari dan melaksana huraian bagi pelbagai cabaran yang muncul akibat wabak itu.

Di tengah-tengah ketidaktentuan, kegelapan ekonomi dan rasa bimbang warga, pemimpin kita juga tampil menyinarkan harapan.

Selain memberikan perkembangan harian menerusi kenyataan media atau sidang taklimat menerusi Zoom, pemimpin kita juga kerap berusaha menenangkan kegelisahan warga dan membentangkan visi mereka mencari jalan keluar dari krisis ini.

Membuka tirai Siaran Nasional Ahad lalu, Perdana Menteri Encik Lee Hsien Loong misalnya mengingatkan warga tentang zaman awal Singapura yang penuh cabaran dan bagaimana generasi terdahulu berjaya mengatasinya. Beliau juga memberi jaminan bahawa Singapura ada ramuan yang mencukupi bagi menjaminkan masa depan yang cerah selepas Covid-19.

Begitu juga dengan Menteri Pembangunan Negara Encik Lawrence Wong. Dalam siaran nasionalnya Selasa lalu, beliau mengajak warga memikirkan cara menyesuaikan diri menangani wabak yang dijangka berpanjangan itu. Cara hidup, cara niaga, cara kerja perlu diubah, kata beliau. Beliau juga memberi harapan akan usaha sejagat yang turut disertai Singapura untuk menemukan vaksin menentang Covid-19.

Menteri Kanan Encik Teo Chee Hean pula bercakap tentang daya tahan warga di sebalik sekitaran luar yang berubah. Malam ini Menteri Perdagangan dan Perusahaan Encik Chan Chun Sing akan memberikan panduan tentang cara mencari rezeki dalam dunia Covid-19.

Sepanjang sejarah, pidato pemimpin telah terbukti berupaya menggerak warganya, adakalanya mencapai sesuatu yang dianggap mustahil.

Seperti kata Encik Lee, "inilah giliran kita untuk mengatasi krisis segenerasi ini".

Lebih daripada sinaran harapan dalam masa-masa yang gelap, ucapan pemimpin kita juga memberi kita keyakinan bahawa hari esok yang cerah masih boleh dikecapi.

Ia juga memberi kita arah dan tuju, menyingsing lengan memainkan peranan masing-masing, bersama-sama mengatasi krisis segenerasi ini.

Sepanjang sejarah, pidato pemimpin telah terbukti berupaya menggerak warganya, adakalanya mencapai sesuatu yang dianggap mustahil... Lebih daripada sinaran harapan dalam masa-masa yang gelap, ucapan pemimpin kita juga memberi kita keyakinan bahawa hari esok yang cerah masih boleh dikecapi. Ia juga memberi kita arah dan tuju, menyingsing lengan memainkan peranan masing-masing, bersama-sama mengatasi krisis segenerasi ini.