'THE EAGLE HAS LANDED': Angkasawan Buzz Aldrin berdiri di kawasan yang dinamakan Laut Ketenangan di Bulan, di sisi kenderaan pendarat bulan Eagle, pada 20 Julai 1969. Rakannya Neil Armstrong melafaskan kata-kata 'The Eagle has landed' (Helang sudah mendarat) bagi mengisytiharkan kejayaan misi Apollo 11 mendarat di Bulan. - Foto REUTERS