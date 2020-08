BERLIN/GENEVA: Jerman dan Perancis ingin memberi lebih banyak dana dan kuasa kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), setelah pandemik Covid-19 menonjolkan kelemahan sekian lama aspek kewangan dan undang-undang di agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) itu.

Menurut satu dokumen dalaman yang dilihat Reuters, pembaharuan yang dicadangkan itu akan dibincangkan di WHO pada pertengahan September.

Langkah cepat itu mengesahkan kebimbangan kedua-dua kuasa besar Eropah itu mengenai WHO, yang mereka juga lihat sebagai terlalu tunduk kepada pengaruh luaran.

Dalam satu laporan bersama yang diedarkan dalam kalangan diplomat terlibat dalam rundingan pembaharuan itu, Berlin dan Paris mengatakan mandat WHO, yang meliputi mencegah wabak di seluruh dunia dan membantu pemerintah menangani mereka, tidak disokong oleh sumber kewangan dan kekuatan undang-undang yang mencukupi.

"Bukan hanya selama pandemik sekarang ini, telah jelas bahawa WHO agak kekurangan kemampuan untuk memenuhi mandat ini," lapor dokumen yang dilihat Reuters itu.

Seorang diplomat Barat di Geneva, merujuk kepada sumbangan dana kepada WHO negara anggota berdasarkan Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP) mereka , berkata: "Perkara utama ialah ketidaksesuaian antara mandat dengan pembiayaan WHO.

"Jika mahu membantu WHO, ia harus mempunyai lebih banyak wang dan (mereka) meminta kenaikan sumbangan."

Perancis dan Jerman sedang mencari kata sepakat "daripada Washington ke Beijing" berkaitan dokumen itu, kata satu sumber yang tahu akan perbincangan yang diadakan.

Langkah itu menunjukkan keprihatinan dan minat dua negara itu untuk melakukan pembaharuan yang bertujuan memperkukuh WHO, walaupun perbincangan mengenai perkara tersebut dengan Amerika Syarikat runtuh pada awal bulan ini di peringkat Kumpulan G-7, disebabkan perbezaan pandangan mengenai pembaharuan tersebut.

G-7 merujuk kepada kumpulan tujuh ekonomi terkaya, merangkumi Amerika, Jerman, Perancis, Britain, Italy, Jepun dan Canada.

Perancis dan Jerman, yang menteri kesihatannya mengikrarkan dana baru setelah perbincangan dengan ketua pengarah WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada Jun lalu, tidak menyembunyikan kritikan mereka terhadap WHO.

Tetapi pendekatan mereka sangat berbeza daripada pentadbiran Presiden Donald Trump, yang mengurangkan dana WHO, mengumumkan penarikan Amerika daripada badan itu mulai Julai tahun depan, dan menuduh Dr Tedros menjadi boneka China.

Rancangan pembaharuan Perancis-Jerman ditumpukan pada pengukuhan WHO, sebahagiannya bagi membolehkannya dapat menjadi lebih kritikal terhadap negara anggota jika mereka tidak mematuhi peraturan global mengenai ketelusan dalam melaporkan isu kesihatan dan penyakit.

Seorang pegawai pemerintah Jerman, yang diminta mengulas mengenai dokumen itu, berkata: "Jerman bersama negara anggota lain menginginkan pembaharuan, dan perbincangan sedang berlangsung di pelbagai peringkat."

Kementerian kesihatan Perancis, bagaimanapun, tidak dapat memberi komen, sementara jurucakap WHO tidak dapat memberi sebarang maklumat.

TIDAK CUKUP DANA

Dokumen tujuh halaman itu menyenaraikan 10 pembaharuan yang bertujuan meningkatkan kuasa dan pembiayaan WHO.

"Anggaran belanjawan keseluruhan WHO, dengan kira-kira AS$5 bilion ($6.8 bilion) setiap tempoh dua tahun, agak sama dengan pembiayaan hospital wilayah yang lebih besar," kata laporan bersama itu, sambil menggesa pendanaan lebih besar dan mantap.

Hanya seperlima belanjawan agensi itu berasal daripada pembayaran negara anggota tanpa sebarang ikatan. Selebihnya diraih melalui "sumbangan sukarela jangka pendek, yang tidak dapat diramalkan...", kata dokumen itu.

Belanjawan lebih kukuh diperlukan, khususnya bagi menangani keadaan kecemasan, lapor dokumen itu, untuk mengelakkan WHO perlu mengumpulkan dana di tengah-tengah wabak, yang dapat mengurangi kebebasannya.

Pakar WHO harus dapat "secara bebas menyiasat dan menilai (potensi) wabak seawal mungkin", kata laporan itu.

China dituduh dalam pandemik Covid-19 dan semasa wabak lalu kerana lambat atau enggan berkongsi data dan memberi akses cepat kepada pasukan WHO.

Pertubuhan itu juga harus menjalani pengawasan lebih kuat dalam keadaan kecemasan untuk menilai dengan cepat operasinya, kata dokumen itu, yang mencadangkan pembentukan sekumpulan pakar nasional yang dapat memantau krisis yang berlaku.

Untuk memastikan proses saranan pembaharuan tersebut diberi tumpuan lanjut, dokumen tersebut juga mengesyorkan pembentukan sebuah panel pakar bagi tujuan itu, mirip sebuah panel yang sedang menilai cara menangani pandemik Covid-19 yang melanda dunia sekarang.

