Barisan legenda bola sepak Singapura (dari kiri ke kanan): S. Subramani, Amy Recha, Fandi Ahmad, Nazri Nasir dan Noor Ali antara pemain legenda bola sepak yang bakal menentang pasukan Berita Harian sempena Kem Bola Sepak yang akan berlangsung pada 24 dan 25 November ini, di Our Tampines Hub (OTH). - Foto BH