PANDEMIK Covid-19 sedikit pun tidak menjejas semangat dua syarikat penerbitan anak Melayu setempat hendak mempertingkat keintelektualan masyarakat.

Orang ramai boleh mendapatkan dua karya terkini ini sebagai bahan bacaan di rumah - buku dwibahasa terbitan Helang Books berjudul My Name is Alyssa. I have Down syndrome. Nama saya Alyssa. Saya ada sindrom Down ($15) dan antologi cerpen terbitan Ungu Pen berjudul Pandemik: Antologi Fiksyen Pendek ($10).

