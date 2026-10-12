Sering kali apabila kita bicarakan tentang sastera, ia pasti mengisahkan perihal novel, sajak dan cerpen.

Apabila kita sebut tentang seni dikir barat pula, tidak asing juga untuk kita membayangkan tentang seni persembahan tradisional yang lengkap dengan aspek keasliannya seperti paluan, awak-awak, tok juara dan tukang karut.