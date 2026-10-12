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Sekilas Berita
2 program Melayu Pesta Penulis S’pura teroka sastera melalui lensa berbeza
2 program Melayu Pesta Penulis S’pura teroka sastera melalui lensa berbeza
Bakal kupas seni dikir barat, bidang kewartawanan
Foto ARTS HOUSE GROUP
Oct 12, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
2 program Melayu Pesta Penulis S’pura teroka sastera melalui lensa berbeza
Sering kali apabila kita bicarakan tentang sastera, ia pasti mengisahkan perihal novel, sajak dan cerpen.
Apabila kita sebut tentang seni dikir barat pula, tidak asing juga untuk kita membayangkan tentang seni persembahan tradisional yang lengkap dengan aspek keasliannya seperti paluan, awak-awak, tok juara dan tukang karut.
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