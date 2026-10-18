Peribahasa mengatakan, tiada biduk karam sebelah.

Maksudnya, apabila seseorang mendapat kesusahan, kaum keluarganya menderita juga.

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PeribahasaBahasa Melayu