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Adat bernegeri memagar negeri, adat berkampung memagar kampung
Adat bernegeri memagar negeri, adat berkampung memagar kampung
Peribahasa Melayu tekankan nilai utamakan kepentingan bersama sejajar dengan wawasan kebangsaan ‘Dahulukan Kita’
Foto ST
Oct 18, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Adat bernegeri memagar negeri, adat berkampung memagar kampung
Peribahasa mengatakan, tiada biduk karam sebelah.
Maksudnya, apabila seseorang mendapat kesusahan, kaum keluarganya menderita juga.
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