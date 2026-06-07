“Baik dijaga adab senonoh,

Petuah dipegang bersungguh-sungguh;

Mewariskannya tidak bertangguh,

Menunjuk mengajar tidak mengeluh.

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