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Busana Melayu, gaya bangsa berperibadi
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Busana Melayu, gaya bangsa berperibadi
Pakaian tradisional Melayu cerminan adab, identiti dan warisan budaya yang perlu terus dipelihara
Busana Melayu, gaya bangsa berperibadi
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Jun 7, 2026 | 5:30 AM
“Baik dijaga adab senonoh,
Petuah dipegang bersungguh-sungguh;
Mewariskannya tidak bertangguh,
Menunjuk mengajar tidak mengeluh.
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