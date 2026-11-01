Distopia BERITA HARIAN/BERITA MINGGU dengan kerjasama Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC) mengetengahkan ruangan kreatif edisi khas khusus untuk penulis muda, terutama golongan pelajar. Ruangan ini, yang disiarkan pada Ahad pertama setiap bulan, bertujuan memupuk bakat penulis muda dalam bidang penulisan sastera dengan memberi mereka wadah berkongsi karya dengan pembaca. Penulis muda dipelawa menyumbang karya kreatif untuk diterbitkan dalam ruangan ini.

1 of 2 Foto hiasan ABDOBE STOCK Foto MLLPC