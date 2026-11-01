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Sekilas Berita
Distopia
Distopia
BERITA HARIAN/BERITA MINGGU dengan kerjasama Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC) mengetengahkan ruangan kreatif edisi khas khusus untuk penulis muda, terutama golongan pelajar. Ruangan ini, yang disiarkan pada Ahad pertama setiap bulan, bertujuan memupuk bakat penulis muda dalam bidang penulisan sastera dengan memberi mereka wadah berkongsi karya dengan pembaca. Penulis muda dipelawa menyumbang karya kreatif untuk diterbitkan dalam ruangan ini.
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Foto hiasan ABDOBE STOCK
Foto MLLPC
Nov 1, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Distopia
Distopia ialah lukisan masa depan kelam yang menggambarkan bahawa nilai kemanusiaan telah lenyap bagai embun pagi yang menguap di bawah terik mentari.
Dunia ini pernah bersinar dengan keceriaan dan harapan, tetapi kini ia seperti kanvas yang dicat dengan warna kesuraman. Tiada lagi belas kasihan, hanya kekuatan kuku besi yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati.
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