Distopia ialah lukisan masa depan kelam yang menggambarkan bahawa nilai kemanusiaan telah lenyap bagai embun pagi yang menguap di bawah terik mentari.

Dunia ini pernah bersinar dengan keceriaan dan harapan, tetapi kini ia seperti kanvas yang dicat dengan warna kesuraman. Tiada lagi belas kasihan, hanya kekuatan kuku besi yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati.

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