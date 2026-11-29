Topik diikutiPergi ke BHku
Sekilas Berita
‘Genggam bara api, biar sampai jadi arang’ perlu dalam lestari bahasa Melayu
‘Genggam bara api, biar sampai jadi arang’ perlu dalam lestari bahasa Melayu
Usaha semai cinta terhadap bahasa Melayu harus bermula di rumah, diteruskan meski Bulan Bahasa telah berakhir
Foto fail
Nov 29, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
‘Genggam bara api, biar sampai jadi arang’ perlu dalam lestari bahasa Melayu
Bulan Bahasa diadakan di Singapura untuk menggalakkan masyarakat Melayu mencintai, mempelajari dan menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan harian, agar bahasa serta budaya Melayu kekal hidup dan relevan merentas generasi.
Edisi 2026 kempen penggalakan bahasa Melayu tersebut telah memberikan tumpuan kepada penglibatan golongan muda dan penerapan kecerdasan buatan (AI) bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu secara kreatif.
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Kusut diselesaikan, keruh dijernihkanNov 8, 2026 | 5:30 AM
Adat bernegeri memagar negeri, adat berkampung memagar kampungOct 18, 2026 | 5:30 AM