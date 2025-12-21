Di sudut wad hospital yang dingin dan steril itu, suasana di Unit Jagaan Rapi (ICU) terasa suram dan sunyi. Bunyi bip mesin perubatan berulang-ulang mencipta irama yang monoton, seakan-akan menegaskan harapan yang semakin pudar.

Cahaya lampu putih yang menyinari ruang itu turut menyinari wajah seorang wanita tua, Mak Minah, yang berdiri terpaku di luar bilik ICU. Matanya penuh dengan kesedihan yang mendalam, menyimpan segala rasa hiba dan pilu.