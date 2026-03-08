Premium
Hilang... Selamat
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Kapal terbang berlepas menuju ke destinasi. - Foto PIXABAY
Hajah Mahani di dalam bilik menangis teresak-esak di atas sejadah. Walau suara tersekat-sekat, beliau terus berdoa. Dalam bahasa Melayu. Hajah Mahani tidak tahu apa doa dalam bahasa Arab daripada Al-Quran yang boleh dibacanya bagi masalah amat besar yang sedang dihadapi anaknya. Bukan, bukan masalah Rasyidah sahaja tetapi masalah mereka sekeluarga.
Fikirannya buntu. Benar-benar buntu, tidak tahu apa lagi yang boleh dilakukannya.
