Hajah Mahani di dalam bilik menangis teresak-esak di atas sejadah. Walau suara tersekat-sekat, beliau terus berdoa. Dalam bahasa Melayu. Hajah Mahani tidak tahu apa doa dalam bahasa Arab daripada Al-Quran yang boleh dibacanya bagi masalah amat besar yang sedang dihadapi anaknya. Bukan, bukan masalah Rasyidah sahaja tetapi masalah mereka sekeluarga.