Hilang... Selamat

Bahasa & Budaya
Hilang... Selamat

Cerpenkarya
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Salim Omar Ismail
Salim Omar Ismail

Hilang... Selamat

Cerpen, hilang...selamat
Kapal terbang berlepas menuju ke destinasi. - Foto PIXABAY

Hajah Mahani di dalam bilik menangis teresak-esak di atas sejadah. Walau suara tersekat-sekat, beliau terus berdoa. Dalam bahasa Melayu. Hajah Mahani tidak tahu apa doa dalam bahasa Arab daripada Al-Quran yang boleh dibacanya bagi masalah amat besar yang sedang dihadapi anaknya. Bukan, bukan masalah Rasyidah sahaja tetapi masalah mereka sekeluarga.

Fikirannya buntu. Benar-benar buntu, tidak tahu apa lagi yang boleh dilakukannya.

Cerpenkarya
