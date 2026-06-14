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Jangan panah ke langit... agar berkah periuk nasi...
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Jangan panah ke langit... agar berkah periuk nasi...
Memelihara tempat mencari rezeki menuntut sikap merendah diri dan hormat terhadap tanah yang dipijak
Jangan panah ke langit... agar berkah periuk nasi...
Pekerja migran datang ke Singapura untuk cari makan, dan mereka berasal daripada pelbagai negara yang jauh lebih besar dan lebih kaya sumber asli. - Foto ST
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Jun 14, 2026 | 5:30 AM
Singapura merupakan negara ke-20 terkecil di dunia yang hanya seluas 728 kilometer persegi (jumlah kawasan tanah dan air), menurut WorldAtlas.
Sebagai perbandingan, Russia, negara terbesar dunia dengan keluasan 17,098,242 kilometer persegi, adalah kira-kira 23,700 hingga 24,500 kali lebih besar daripada Singapura.
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