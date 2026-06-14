Singapura merupakan negara ke-20 terkecil di dunia yang hanya seluas 728 kilometer persegi (jumlah kawasan tanah dan air), menurut WorldAtlas.

Sebagai perbandingan, Russia, negara terbesar dunia dengan keluasan 17,098,242 kilometer persegi, adalah kira-kira 23,700 hingga 24,500 kali lebih besar daripada Singapura.

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