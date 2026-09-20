Sejarah lukisan kartun sangat akrab dengan percetakan akhbar Melayu.

Kartun dalam akhbar Melayu dikatakan bermula semenjak awal abad ke-20.

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