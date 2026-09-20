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Sekilas Berita
Kartun sebagai suara keberanian; wadah kritikan sosial, politik dunia Melayu
Kartun sebagai suara keberanian; wadah kritikan sosial, politik dunia Melayu
Kartunis manfaatkan humor, simbol visual untuk kesedaran masyarakat mengenai kepincangan serta salah guna kuasa
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Sep 20, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kartun sebagai suara keberanian; wadah kritikan sosial, politik dunia Melayu
Sejarah lukisan kartun sangat akrab dengan percetakan akhbar Melayu.
Kartun dalam akhbar Melayu dikatakan bermula semenjak awal abad ke-20.
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