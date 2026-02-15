Aku telah menyaksikan segalanya. Telah pun menceritakan kepada semua namun mereka tetap meninggi diri mengenyah kisah-kisah yang kubawa.

Malahan mereka mencebik bibir setiap kali berbicara denganku – “Ah! Kau melihat apa yang kau mahu lihat sedari mula! Mendengar apa yang cuping telinga kau memang mencari sedari dulu. Cerita-cerita kau semuanya karut belaka!”