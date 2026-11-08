Pepatah menasihatkan, bagai menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus, tepung jangan terserak.

Maksudnya, pekerjaan yang sulit harus dilaksanakan dengan berhati-hati.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Adat bernegeri memagar negeri, adat berkampung memagar kampungOct 18, 2026 | 5:30 AM
Kundur tidak melata pergi, labu tidak melata mariSep 27, 2026 | 5:30 AM
PeribahasaJEREBU