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Kusut diselesaikan, keruh dijernihkan
Kusut diselesaikan, keruh dijernihkan
Kebijaksanaan pemimpin, kerjasama erat kunci tangani jerebu rentas sempadan tanpa jejas hubungan diplomatik
Foto ST
Nov 8, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kusut diselesaikan, keruh dijernihkan
Pepatah menasihatkan, bagai menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus, tepung jangan terserak.
Maksudnya, pekerjaan yang sulit harus dilaksanakan dengan berhati-hati.
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