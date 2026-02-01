Premium
Lukisan bermasyarakat, seniman bermartabat
Pencipta seni Melayu punya nilai tanggungjawab hasil karya untuk naikkan darjat masyarakat
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
Antara lukisan Sarkasi Said, pelukis batik Singapura yang terkenal di peringkat antarabangsa yang membina identiti lukisan yang tersendiri sehingga kerencaman ini menjadi tanda baik kepada perkembangan seni lukis dalam masyarakat Melayu. - Foto ST
Lukisan yang bermasyarakat, ertinya karya lukisan yang ditandai dengan pegangan ‘seni untuk masyarakat.’
Ia adalah karya yang mempunyai fungsi dan berperanan dalam masyarakatnya.
