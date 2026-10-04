Membesarkan anak adalah sebahagian daripada membangun keluarga dan rumah tangga.

Keluarga yang mampu akan berusaha mewariskan harta benda, sedangkan keluarga biasa akan memastikan masa depan anak-anak mereka lebih baik daripada diri mereka sendiri.

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