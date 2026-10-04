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Membesarkan anak dengan nilai, menjauhi yang merosak
Membesarkan anak dengan nilai, menjauhi yang merosak
Ungkapan Melayu tekankan pembentukan anak yang berilmu, beradab, beriman dan berempati
Foto ST
Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Membesarkan anak dengan nilai, menjauhi yang merosak
Membesarkan anak adalah sebahagian daripada membangun keluarga dan rumah tangga.
Keluarga yang mampu akan berusaha mewariskan harta benda, sedangkan keluarga biasa akan memastikan masa depan anak-anak mereka lebih baik daripada diri mereka sendiri.
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