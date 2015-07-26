SPH Logo mobile
Mengharap Maghfirah-Mu

Mengharap Maghfirah-Mu

Jul 26, 2015

Mengharap Maghfirah-Mu

Syaaban Ya Tuhan mahu kupedulikan merasakan ketenangan ketakwaan dan keimanan bagai dedaunan merimbun bercabang-cabang kebaikan menanti putik menjadi buah mengisi ruang jiwa.

Dalam payungan kasih Kau titiskan rahmat-Mu dalam gemersik rindu kumenyebut akan nama-Mu setenang hati berbicara setenang zikir di bibir merdu menghitung satu-persatu dalam sujud nan syahdu hamba-Mu masih menadah pada Rejab dan Syaaban hingga sempurna Ramadan keampunan dari-Mu biarpun sebesar zarah semata menzuhudkan-Mu.

