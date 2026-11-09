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Sekilas Berita
‘Muzikal Tari: M3kar M3wangi’ dibawa sampai ke Perancis dan Sepanyol
‘Muzikal Tari: M3kar M3wangi’ dibawa sampai ke Perancis dan Sepanyol
T3at3r Muzikal Collective gabung seni muzik, tarian dan teater dalam satu persembahan; penceritaan kupas tema bunga dalam dunia Melayu
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Foto TANGKAP LAYAR INSTAGRAM T3AT3R MUZIKAL COLLECTIVE
Foto TANGKAP LAYAR INSTAGRAM T3AT3R MUZIKAL COLLECTIVE
Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
‘Muzikal Tari: M3kar M3wangi’ dibawa sampai ke Perancis dan Sepanyol
Selepas enam tahun ditubuhkan sejak 2020, kumpulan seni T3at3r Muzikal Collective, akhirnya berjaya menghasilkan satu penerbitan yang dapat menggabungkan tiga unsur seni iaitu tarian, muzik dan teater dalam pementasan berjudul, Muzikal Tari: M3kar M3wangi, pada 9 dan 10 Oktober.
Namun, pementasan yang telah diadakan di KC Arts Centre yang terletak di 20 Merbau Road itu bukanlah persembahan sulung mereka.
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