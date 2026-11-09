Selepas enam tahun ditubuhkan sejak 2020, kumpulan seni T3at3r Muzikal Collective, akhirnya berjaya menghasilkan satu penerbitan yang dapat menggabungkan tiga unsur seni iaitu tarian, muzik dan teater dalam pementasan berjudul, Muzikal Tari: M3kar M3wangi, pada 9 dan 10 Oktober.