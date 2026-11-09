Selepas enam tahun ditubuhkan sejak 2020, kumpulan seni T3at3r Muzikal Collective, akhirnya berjaya menghasilkan satu penerbitan yang dapat menggabungkan tiga unsur seni iaitu tarian, muzik dan teater dalam pementasan berjudul, Muzikal Tari: M3kar M3wangi, pada 9 dan 10 Oktober.

Namun, pementasan yang telah diadakan di KC Arts Centre yang terletak di 20 Merbau Road itu bukanlah persembahan sulung mereka.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Karya dua penulis S’pura diiktiraf di peraduan bertema Puteri Gunung LedangOct 19, 2026 | 5:30 AM
2 program Melayu Pesta Penulis S’pura teroka sastera melalui lensa berbezaOct 12, 2026 | 5:30 AM
persembahan teatertarian