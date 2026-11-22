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Sekilas Berita
Nara Saerah
Nara Saerah
Foto JANAAN AI
Nov 22, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Nara Saerah
Semenjak pemergian suaminya tiga tahun lalu, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan Saerah. Rumah lima bilik yang dahulunya riuh dengan suara dan gelak tawa, kini terasa terlalu luas untuk didiami seorang diri. Kadangkala dia masih menoleh ke kerusi di hujung meja makan, seolah-olah mengharapkan seseorang sedang menunggu sarapan daripadanya. Namun, Saerah tidak pernah mengakui bahawa dia kesunyian.
Kehidupan mesti diteruskan. Kehilangan bukan alasan untuk menyerahkan diri kepada kesedihan. Kesunyian bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi ruang untuk menemukan ketenangan dan belajar bersahabat dengan diri sendiri.
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