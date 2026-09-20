Kehidupan di kampung pada zaman dahulu cukup sinonim dengan sikap gotong-royong, saling menyapa, bantu-membantu, menternak ayam itik dan bercucuk tanam di sekitar tempat kediaman masing-masing. Riuh rendah, tawa riang, suasana aman sentosa cukup membawa kenangan manis bagi golongan yang pernah melaluinya.

Dewasa ini, kawasan kampung sudah berubah menjadi estet perumahan dan setiap penghuni menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Tidak ketinggalan juga, semangat kampung turut dihidupkan dan diselaraskan dalam konteks kehidupan di estet-estet perumahan setempat.