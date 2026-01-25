SPH Logo mobile
Nur Manja

Bahasa & Budaya
Premium

CerpenkaryaMelayu
Jan 25, 2026 | 5:30 AM

Aplikasi cari jodoh dalam talian. - Foto hiasan PIXABAY

Usianya sudah menjangkau awal 60-an tahun. Hidup bersendirian di flat studio miliknya. Kedua-dua anaknya sudah mula menimang anak. Mujur arwah suami ada meninggalkan sedikit harta untuk beliau layari kehidupannya di kala usia senjanya.

Masih sihat dan masih bertenaga untuk lakukan tugasan seharian rumah. Anak dan cucunya ada menjenguknya setiap hujung minggu. Adakalanya hampir sebulan baru timbul dengan pelbagai alasan dek kesibukan kerjaya masing-masing.

