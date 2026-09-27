Aku berlari termengah-mengah. Nafasku turun naik bagaikan enjin motobot. Aku bersembunyi di balik semak itu. Aku takut kalau-kalau ada mata-mata yang ternampak sosokku. Aku cuba mengawal nafasku sambil memegang bungkusan itu. Aku hanya sempat mencapai beberapa ikat sayur, sepaket kentang dan sepaket bawang tadi.

Aku tidak tahu berapa lama lagi aku boleh bertahan dengan keadaan hidupku ini sebagai seorang pelarian. Aku terpaksa mencuri untuk mendapatkan makanan mentah dan memasaknya dengan menggunakan kayu api yang aku dapat di dalam hutan ini.