Pertumbuhan syarikat baharu di Singapura semakin rancak, ibarat cendawan tumbuh selepas hujan.

Menurut Penguasa Pengawalan Perakaunan dan Korporat (Acra), sebanyak 77,579 syarikat baharu didaftarkan di Singapura pada 2025, meningkat 8.5 peratus berbanding 2024.