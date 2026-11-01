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Sekilas Berita
Penggunaan ‘bisnes’ dalam penulisan bahasa Melayu: Adakah tepat?
Penggunaan ‘bisnes’ dalam penulisan bahasa Melayu: Adakah tepat?
Perkembangan dunia niaga turut bawa pelbagai istilah baharu
Foto hiasan ADOBESTOCK
Nov 1, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Penggunaan ‘bisnes’ dalam penulisan bahasa Melayu: Adakah tepat?
Pertumbuhan syarikat baharu di Singapura semakin rancak, ibarat cendawan tumbuh selepas hujan.
Menurut Penguasa Pengawalan Perakaunan dan Korporat (Acra), sebanyak 77,579 syarikat baharu didaftarkan di Singapura pada 2025, meningkat 8.5 peratus berbanding 2024.
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