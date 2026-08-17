Pengunjung acara Bulan Bahasa 2026 berpeluang meneroka lebih banyak program yang memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) bagi _____________ penggunaan bahasa Melayu.

Kempen yang akan berlangsung dari 14 Ogos hingga 11 Oktober itu juga akan memberi lebih ____________ kepada penglibatan belia, kata Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim.

Gen G-Ehwal Semasa