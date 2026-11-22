Sebutan bahasa Melayu S’pura: Apabila yang baku tidak lagi sepenuhnya baku

Sebutan bahasa Melayu S’pura: Apabila yang baku tidak lagi sepenuhnya baku Sebutan Baku dan Johor-Riau kini bercampur, bentuk cara baru masyarakat kita bertutur

Foto BM oleh KHALID BABA