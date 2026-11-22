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Sekilas Berita
Sebutan bahasa Melayu S’pura: Apabila yang baku tidak lagi sepenuhnya baku
Sebutan bahasa Melayu S’pura: Apabila yang baku tidak lagi sepenuhnya baku
Sebutan Baku dan Johor-Riau kini bercampur, bentuk cara baru masyarakat kita bertutur
Foto BM oleh KHALID BABA
Nov 22, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Sebutan bahasa Melayu S’pura: Apabila yang baku tidak lagi sepenuhnya baku
Apakah yang menjadikan bahasa Melayu yang dituturkan di Singapura berbeza daripada bahasa Melayu di Malaysia atau negara-negara lain?
Apabila membicarakan keunikan bahasa di Singapura, kita sering memberikan perhatian kepada perkataan yang dipinjam daripada bahasa lain.
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