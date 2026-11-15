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Sekilas Berita
Sejarah warisan amanah perlu dijaga, jati diri lambang maruah bangsa
Sejarah warisan amanah perlu dijaga, jati diri lambang maruah bangsa
Generasi muda perlu hayati sejarah agar jadi panduan bentuk jati diri progresif, sesuai dengan perubahan zaman
Foto BM oleh ADAM MIFZAL FAIZAL
Nov 15, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Sejarah warisan amanah perlu dijaga, jati diri lambang maruah bangsa
Apabila berbicara tentang jati diri, khususnya dalam kalangan belia, ia memerlukan kejelasan, pemikiran terbuka dan kebijaksanaan.
Jati diri atau identiti bukanlah sesuatu yang tetap dan tegak.
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