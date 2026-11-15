Apabila berbicara tentang jati diri, khususnya dalam kalangan belia, ia memerlukan kejelasan, pemikiran terbuka dan kebijaksanaan.

Jati diri atau identiti bukanlah sesuatu yang tetap dan tegak.

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Bahasaidentitijati diri Melayu