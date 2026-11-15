Sejarah warisan amanah perlu dijaga, jati diri lambang maruah bangsa

Sejarah warisan amanah perlu dijaga, jati diri lambang maruah bangsa Generasi muda perlu hayati sejarah agar jadi panduan bentuk jati diri progresif, sesuai dengan perubahan zaman

Foto BM oleh ADAM MIFZAL FAIZAL