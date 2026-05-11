Suntik gaya Hamka, teroka genre ‘tadabbur’ dalam ‘Fatihah’
Sasteraswan S’pura, Anuar Othman mahu sastera jadi wadah kesedaran tentang kehebatan doa, rasa syukur
May 11, 2026 | 5:30 AM
Penggiat sastera, Anuar Othman, melancarkan novel ‘Fatihah’, di Kuala Lumpur pada Februari. - Foto ihsan ANUAR OTHMAN
Novel terbaharu penggiat sastera, Anuar Othman, berjudul Fatihah mempunyai watak kanak-kanak perempuan bernama Fatihah dengan jalan cerita bertaut pada makna dan pengajaran ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah.
Anuar, 69 tahun, menyifatkan buku dengan hampir 100 muka surat itu sebagai novel tadabbur yang mengajak pembaca merenung, menghayati dan memikirkan secara mendalam makna ayat-ayat Al-Quran untuk memahami maksud yang ingin disampaikan Allah swt dan mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
