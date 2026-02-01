SPH Logo mobile
Bahasa & Budaya
BERITA HARIAN/BERITA MINGGU dengan kerjasama Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC) mengetengahkan ruangan kreatif edisi khas khusus untuk penulis muda, terutama golongan pelajar. Ruangan ini, yang disiarkan pada Ahad pertama setiap bulan, bertujuan memupuk bakat penulis muda dalam bidang penulisan sastera dengan memberi mereka wadah berkongsi karya dengan khalayak ramai. Penulis muda digalakkan menghantar karya mereka untuk pertimbangan dalam ruangan ini.
karyaCerpenMLLPC
Feb 1, 2026

cerpen, tamat, mllpc, karya
Pemasa mengira detik di telefon pintar. - Foto hasil KECERDASAN BUATAN (AI

JADELYN MINNEKE SUTOPO
Universiti Teknologi Nanyang (NTU)

Ia sentiasa bermula dengan “suatu masa dahulu.”

karyaCerpenMLLPC
