Singapura pernah menjadi pusat kesusasteraan dan kebudayaan Melayu yang pesat sebelum terpisah dari Malaysia.

Dunia pementasan teater dan drama sering menggabungkan bakat lakonan, penulisan skrip, seni suara, muzik latar atau selingan, latar hiasan dan panggung.

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