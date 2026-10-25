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Sekilas Berita
Teater Melayu bukan sekadar hiburan, wadah penyubur pemikiran dan warisan
Teater Melayu bukan sekadar hiburan, wadah penyubur pemikiran dan warisan
Tingkat kesedaran terhadap isu masyarakat
Foto hiasan CRISPIAN CHIAN/ESPLANADE – TEATER DI PESISIRAN
Oct 25, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Teater Melayu bukan sekadar hiburan, wadah penyubur pemikiran dan warisan
Singapura pernah menjadi pusat kesusasteraan dan kebudayaan Melayu yang pesat sebelum terpisah dari Malaysia.
Dunia pementasan teater dan drama sering menggabungkan bakat lakonan, penulisan skrip, seni suara, muzik latar atau selingan, latar hiasan dan panggung.
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