Laman web ‘Tokoh-Tokoh Melayu Singapura’ atau ‘Prominent Malays of Singapore’ (PMoS), berperanan mengabadikan nama tokoh-tokoh silam dan semasa supaya tidak lenyap dalam lipatan sejarah, dan menanam perasaan bangga pada diri generasi sekarang dan hari muka bahawa leluhur, atau nenek moyang, mereka turut memainkan peranan dan menyumbang kepada kemajuan Singapura. - Foto fail