Bahasa & Budaya
Tokoh Melayu S’pura suar buat ‘ambil haluan, ibarat dan ingatan’

Sumbangan, bakti menjadikan mereka suri teladan yang perlu dicontohi
BahasaTokohMelayuSingapuraPeribahasa
Nov 30, 2025 | 5:30 AM
Singapura, Projek Tokoh-tokoh Melayu Singapura, Prominent Malays of Singapore, PMoS, peribahasa
Laman web ‘Tokoh-Tokoh Melayu Singapura’ atau ‘Prominent Malays of Singapore’ (PMoS), berperanan mengabadikan nama tokoh-tokoh silam dan semasa supaya tidak lenyap dalam lipatan sejarah, dan menanam perasaan bangga pada diri generasi sekarang dan hari muka bahawa leluhur, atau nenek moyang, mereka turut memainkan peranan dan menyumbang kepada kemajuan Singapura. - Foto fail

Pujangga berkata, mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah kepada yang menang.

Maksudnya, melakukan sesuatu pekerjaan hendaklah mencontohi teladan yang baik.

