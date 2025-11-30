Antara tokoh Melayu Singapura yang tersenarai dalam projek PMoS iaitu (dari atas, kiri, mengikut putaran jam) Mantan Presiden, Encik Yusof Ishak dan Puan Halimah Yaacob; pemain bola sepak tersohor, Fandi Ahmad; pemuzik, Zubir Said; ahli korporat, Encik Bahren Shaari; seniwati, Nona Asiah; sasterawan, Masuri S.N.; dan mantan Mufti, Syed Isa Semait. - Foto fail
Laman web ‘Tokoh-Tokoh Melayu Singapura’ atau ‘Prominent Malays of Singapore’ (PMoS), berperanan mengabadikan nama tokoh-tokoh silam dan semasa supaya tidak lenyap dalam lipatan sejarah, dan menanam perasaan bangga pada diri generasi sekarang dan hari muka bahawa leluhur, atau nenek moyang, mereka turut memainkan peranan dan menyumbang kepada kemajuan Singapura. - Foto fail
Antara tokoh Melayu Singapura yang tersenarai dalam projek PMoS iaitu (dari atas, kiri, mengikut putaran jam) Mantan Presiden, Encik Yusof Ishak dan Puan Halimah Yaacob; pemain bola sepak tersohor, Fandi Ahmad; pemuzik, Zubir Said; ahli korporat, Encik Bahren Shaari; seniwati, Nona Asiah; sasterawan, Masuri S.N.; dan mantan Mufti, Syed Isa Semait. - Foto fail
Laman web ‘Tokoh-Tokoh Melayu Singapura’ atau ‘Prominent Malays of Singapore’ (PMoS), berperanan mengabadikan nama tokoh-tokoh silam dan semasa supaya tidak lenyap dalam lipatan sejarah, dan menanam perasaan bangga pada diri generasi sekarang dan hari muka bahawa leluhur, atau nenek moyang, mereka turut memainkan peranan dan menyumbang kepada kemajuan Singapura. - Foto fail
Antara tokoh Melayu Singapura yang tersenarai dalam projek PMoS iaitu (dari atas, kiri, mengikut putaran jam) Mantan Presiden, Encik Yusof Ishak dan Puan Halimah Yaacob; pemain bola sepak tersohor, Fandi Ahmad; pemuzik, Zubir Said; ahli korporat, Encik Bahren Shaari; seniwati, Nona Asiah; sasterawan, Masuri S.N.; dan mantan Mufti, Syed Isa Semait. - Foto fail
Pujangga berkata, mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah kepada yang menang.
Maksudnya, melakukan sesuatu pekerjaan hendaklah mencontohi teladan yang baik.