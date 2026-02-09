Istiadat Diraja di Istana Nurul Iman diserikan dengan 17 das tembakan meriam sebagai simbol penghormatan atas kelahiran puteri pertama pasangan diraja, Pengiran Muda Abdul Mateen dan Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah Adam. - Foto Instagram anisha_mateen

BANDAR SERI BEGAWAN: Sebanyak 17 das tembakan meriam dilepaskan di perkarangan Istana Nurul Iman pada 8 Februari sebagai tanda bermulanya istiadat rasmi meraikan kelahiran cahaya mata pertama pasangan diraja Brunei, Pengiran Muda Abdul Mateen dan Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah Adam.

Menurut kenyataan rasmi Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Paduka Seri Pengiran Anisha selamat melahirkan seorang puteri pada jam 8.50 pagi, Ahad, bersamaan 20 Syaaban 1447H / 8 Februari 2026. Kelahiran itu menambah seorang lagi cucunda kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Hassanal Bolkiah.

“Dengan izin Allah Subhanahu Wata‘ala, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam, isteri kepada Pengiran Muda Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah, telah selamat melahirkan seorang puteri,” menurut kenyataan yang disiarkan melalui penyiar awam negara, RTB News.

Kenyataan sama turut memaklumkan bahawa istiadat 17 das tembakan meriam merupakan sebahagian daripada tradisi Diraja Brunei bagi menzahirkan kesyukuran atas kelahiran anggota baharu kerabat diraja.

“Susulan pengumuman ini, 17 das tembakan meriam telah dilepaskan di perkarangan Istana Nurul Iman,” menurut kenyataan tersebut.

Perkhabaran gembira itu turut dikongsikan sendiri oleh Paduka Seri Pengiran Anisha menerusi media sosial, sekali gus mencuri perhatian rakyat Brunei serta peminat keluarga diraja di dalam dan luar negara. Ruangan media sosial dibanjiri ucapan tahniah, doa dan kata-kata kegembiraan daripada rakyat jelata yang menyambut baik kelahiran puteri sulung pasangan diraja berkenaan.

Ramai menyifatkan pasangan Pengiran Muda Abdul Mateen dan Paduka Seri Pengiran Anisha sebagai antara figura diraja paling disayangi, khususnya dalam kalangan generasi muda, sekali gus menjadikan berita kelahiran ini sebagai detik yang dinantikan.

Pengiran Muda Abdul Mateen, yang merupakan anakanda ke-10 Sultan Hassanal Bolkiah, sebelum ini berkongsi berita kehamilan isterinya pada Oktober 2025. Pengumuman itu dibuat menerusi sekeping foto hitam putih yang dimuat naik di Instagram, memaparkan pasangan tersebut berpegangan tangan dengan kapsyen ringkas, “Dan kini kami bertiga.”

Pasangan diraja itu diijabkabulkan pada 11 Januari 2024 dalam istiadat penuh adat dan tradisi yang berlangsung selama 10 hari, melibatkan beberapa majlis utama termasuk upacara keagamaan di Masjid Omar Ali Saifuddien dan majlis santapan diraja di Istana Nurul Iman.

Majlis perkahwinan tersebut turut dihadiri pemimpin dan tetamu kenamaan dari dalam serta luar negara. Ribuan rakyat Brunei turut menyaksikan perarakan kereta kuda diraja yang melalui ibu negara, Bandar Seri Begawan, sebagai sebahagian daripada sambutan perkahwinan.

Dalam konteks pewarisan takhta, puteri sulung pasangan ini tidak termasuk dalam senarai pewarisan mengikut Perlembagaan dan undang-undang pewarisan Brunei, yang menetapkan bahawa raja mestilah seorang lelaki, beragama Islam dan daripada keturunan lelaki secara langsung. Pengiran Muda Abdul Mateen sendiri berada di belakang beberapa waris lelaki lain, termasuk Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah serta putera-putera baginda.

Walaupun begitu, kelahiran puteri sulung ini tetap dilihat sebagai detik penting bagi keluarga diraja dan negara. Penganalisis tempatan berpandangan bahawa sambutan penuh adat ini mencerminkan peranan institusi diraja sebagai simbol kesinambungan tradisi, kestabilan dan identiti nasional Brunei.