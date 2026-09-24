WASHINGTON: Amerika Syarikat dan China bersetuju melanjutkan gencatan perdagangan selama dua bulan sehingga 10 Januari 2027, ketika Presiden Donald Trump menyambut ketibaan Presiden Xi Jinping bagi lawatan negara yang bertujuan meredakan ketegangan antara kedua-dua kuasa besar itu.

Persetujuan tersebut diumumkan Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Encik Scott Bessent, pada 23 September, sejurus selepas Encik Trump menyambut sendiri ketibaan Encik Xi di Pangkalan Bersama Andrews, berhampiran Washington.

Lanjutan itu memberikan kedua-dua negara lebih banyak masa untuk merundingkan perjanjian ekonomi yang lebih menyeluruh sebelum gencatan perdagangan sedia ada tamat pada 10 November.

Gencatan tersebut, yang dicapai pada Oktober 2025, membolehkan kedua-dua negara menggantung sebahagian tarif perdagangan yang sebelum ini meningkat melebihi 100 peratus, selain memastikan bekalan mineral nadir bumi dari China terus mengalir ke Amerika.

Encik Bessent berkata pegawai kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenai lanjutan itu dalam rundingan yang diadakan lebih awal pada hari berkenaan.

“Kami bertemu hari ini (23 September) untuk melihat sama ada kami boleh mencapai perjanjian yang lebih besar, bukan sekadar beberapa perjanjian kecil,” katanya.

Beliau menjelaskan bahawa tempoh tambahan itu akan membolehkan Washington dan Beijing meneroka kerjasama ekonomi yang lebih luas, meskipun belum ada kepastian bahawa perjanjian menyeluruh dapat dicapai.

Persetujuan awal tersebut menjadi perkembangan penting menjelang pertemuan rasmi Encik Trump dan Encik Xi di Rumah Putih pada 24 September, ketika kedua-dua negara masih berdepan pertikaian mengenai perdagangan, teknologi dan keselamatan antarabangsa.

Encik Trump mengambil langkah diplomatik yang jarang dilakukan dengan menyambut sendiri ketibaan pemimpin China itu di lapangan terbang tentera, berbanding amalan biasa menerima pemimpin asing di Rumah Putih.

Beliau bersama Wanita Pertama, Cik Melania Trump, menyambut Encik Xi dan isterinya, Cik Peng Liyuan, dalam satu upacara yang merangkumi permaidani merah, kawalan kehormat tentera, pancaragam serta pertunjukan pesawat tentera.

Kedua-dua pemimpin berjabat tangan dan berbual seketika sebelum bergambar bersama.

Lawatan tiga hari itu turut merangkumi upacara sambutan rasmi di Rumah Putih, rundingan dua hala, majlis makan malam negara dan lawatan ke Arkib Negara Amerika.

Dalam ucapan bertulis sebaik tiba di Washington, Encik Xi menyuarakan keyakinan bahawa China dan Amerika mampu mencari pendekatan baru untuk hidup bersama secara aman dan membina hubungan yang lebih stabil.

Beliau berkata kedua-dua negara perlu bergerak ke arah yang sama dengan menjadikan kerjasama sebagai asas hubungan, menguruskan persaingan secara terkawal serta menyelesaikan perbezaan melalui dialog.

Menurutnya, usaha China mencapai kebangkitan semula negara dan matlamat Encik Trump untuk menjadikan Amerika hebat semula tidak semestinya bercanggah, malah boleh bergerak seiring.

“China dan Amerika harus menjadi rakan, bukannya lawan,” katanya.

Encik Xi turut menegaskan bahawa hubungan antara rakyat kedua-dua negara telah terjalin sejak sekian lama, manakala kepentingan ekonomi dan pembangunan mereka semakin berkait rapat.

Beliau berharap pertemuannya dengan Encik Trump dapat memperkukuh kestabilan hubungan dua hala serta menyumbang kepada keamanan dunia.

Encik Trump pula menyifatkan lawatan pemimpin China itu sebagai detik penting dan berkata beliau menantikan perbincangan mendalam mengenai hubungan kedua-dua negara.

Walaupun sambutan berlangsung dalam suasana mesra, kedua-dua pemimpin berdepan beberapa pertikaian yang belum diselesaikan.

Selain tarif perdagangan dan bekalan mineral nadir bumi, persaingan dalam pembangunan kecerdasan buatan (AI) dijangka menjadi antara agenda utama rundingan.

Washington dan Beijing sedang bersaing dalam pembangunan teknologi AI, termasuk cip komputer berprestasi tinggi yang mempunyai kepentingan ekonomi serta keselamatan negara.

Amerika turut mencadangkan mekanisme komunikasi khas bagi menangani insiden keselamatan berkaitan AI, dengan tujuan mengurangkan risiko salah faham atau krisis yang berpunca daripada penggunaan teknologi tersebut.

Isu geopolitik juga dijangka mendapat perhatian, khususnya hubungan China dengan Iran ketika Amerika terlibat dalam peperangan dengan Teheran.

Washington sebelum ini menyuarakan kebimbangan terhadap hubungan Beijing dengan Iran, termasuk dakwaan pegawai Amerika bahawa China telah memberikan bantuan teknologi yang boleh digunakan bagi tujuan ketenteraan.

Selain Iran, Taiwan kekal sebagai antara isu sensitif dalam hubungan kedua-dua negara, terutama berkaitan penjualan senjata Amerika kepada pulau yang dituntut China itu.

Lawatan Encik Xi turut berlangsung ketika kedua-dua pemimpin berdepan tekanan ekonomi domestik.

Encik Trump berdepan kebimbangan rakyat Amerika mengenai kenaikan harga tenaga, manakala China sedang berusaha mengekalkan pertumbuhan ekonomi dalam keadaan permintaan domestik yang lemah.

Dalam keadaan tersebut, lanjutan gencatan perdagangan menyediakan tempoh tambahan kepada kedua-dua negara untuk meneruskan rundingan tanpa segera menghidupkan semula pertikaian tarif.