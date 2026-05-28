WASHINGTON/TEHERAN: Tentera Amerika Syarikat sekali lagi melancarkan serangan udara ke atas sasaran di selatan Iran dalam tempoh tiga hari, ketika ketegangan di Selat Hormuz terus memuncak dan usaha diplomatik untuk menamatkan konflik Asia Barat kembali menemui jalan buntu.

Seorang pegawai Amerika yang enggan dikenali berkata pada 27 Mei bahawa serangan terbaru itu dilakukan atas alasan ‘pertahanan diri’ selepas Iran didakwa melancarkan dron serangan sehala ke arah kawasan strategik berhampiran Selat Hormuz.

