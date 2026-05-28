AS serang tapak tentera Iran kali kedua dalam tempoh tiga hari
Trump beri amaran keras kepada sekutu Oman dalam isu Selat Hormuz
May 28, 2026 | 12:59 PM
Penduduk Iran berjalan berhampiran mural anti-Amerika Syarikat yang menggambarkan rundingan antara Iran dengan Amerika di sebuah meja, berdekatan bekas Kedutaan Amerika Syarikat di Teheran, Iran, pada 26 Mei. - Foto EPA
WASHINGTON/TEHERAN: Tentera Amerika Syarikat sekali lagi melancarkan serangan udara ke atas sasaran di selatan Iran dalam tempoh tiga hari, ketika ketegangan di Selat Hormuz terus memuncak dan usaha diplomatik untuk menamatkan konflik Asia Barat kembali menemui jalan buntu.
Seorang pegawai Amerika yang enggan dikenali berkata pada 27 Mei bahawa serangan terbaru itu dilakukan atas alasan ‘pertahanan diri’ selepas Iran didakwa melancarkan dron serangan sehala ke arah kawasan strategik berhampiran Selat Hormuz.
