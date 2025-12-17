Orang ramai menghadiri upacara memperingati mangsa tembakan beramai-ramai di majlis sambutan Yahudi, Hanukkah, di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada 16 Disember 2025 - Foto REUTERS

Orang ramai menghadiri upacara memperingati mangsa tembakan beramai-ramai di majlis sambutan Yahudi, Hanukkah, di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada 16 Disember 2025 - Foto REUTERS

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

SYDNEY: Australia akan mengadakan upacara pengebumian pertama pada 17 Disember untuk mangsa tembakan termasuk dua rabbi yang terkorban dalam serangan di Pantai Bondi.

Sajid Akram dan anak lelakinya Naveed Akram melepaskan tembakan ke arah orang ramai di majlis sambutan Yahudi di pantai luncur air yang terkenal itu pada petang 14 Disember, membunuh 15 orang dan mencederakan berpuluh-puluh lagi, menurut pihak berkuasa.

Antara mangsa ialah seorang budak perempuan berusia 10 tahun, dua mangsa Holocaust yang terselamat, dan pasangan suami isteri yang ditembak mati ketika mereka cuba menggagalkan serangan itu.

Encik Eli Schlanger yang dikenali sebagai “rabbi Bondi”, akan menjadi orang pertama yang diratapi dalam upacara di Chabad of Bondi Synagogue.

Rabbi Schlanger, seorang ayah lima anak, ialah seorang paderi yang berkhidmat di penjara dan hospital, menurut laman web pergerakan Chabad, yang mewakili cabang Yahudi Hasidic dan menganjurkan acara tersebut.

Chabad kemudiannya akan mengadakan pengebumian kedua untuk rabbi berusia 39 tahun, Yaakov Levitan, pada sebelah petang.

Pihak berkuasa berkata serangan itu dirancang untuk menyemai panik dalam kalangan orang Yahudi di negara itu.

Perdana Menteri Australia Encik Anthony Albanese berkata lelaki bersenjata bapa-dan-anak itu telah diradikalisasi oleh “ideologi kebencian”.

“Nampaknya mereka didorong oleh ideologi Negara Islam (IS),” kata beliau pada 16 Disember.

Persoalan semakin meningkat sama ada pihak berkuasa boleh sepatutnya bertindak lebih awal untuk menggagalkan serangan itu.

Naveed, seorang tukang batu yang menganggur, mendapat perhatian agensi perisikan Australia pada 2019.

Namun, dia tidak dianggap sebagai ancaman yang akan berlaku pada masa itu.

Polis sedang menyiasat sama ada pasangan itu bertemu dengan pelampau Islam dalam lawatan mereka ke Filipina beberapa minggu sebelum serangan itu.

Jabatan imigresen Manila telah mengesahkan bahawa mereka menghabiskan hampir sepanjang November di Filipina, dengan Davao sebagai destinasi terakhir.

Davao, di pulau selatan Mindanao, mempunyai sejarah pemberontakan Islam yang panjang.

Dalam serangan itu, pasangan itu membawa senapang dan kemudiannya melepaskan tembakan selama 10 minit sebelum polis menembak dan membunuh Sajid yang berusia 50 tahun.

Naveed, 24 tahun, juga ditembak dan kekal di hospital di bawah kawalan polis.

Susulan serangan itu, para pemimpin Australia telah bersetuju untuk mengetatkan undang-undang yang membenarkan bapanya, Sajid, memiliki enam senjata api.

Kejadian tembakan beramai-ramai jarang berlaku di Australia sejak seorang lelaki bersenjata membunuh 35 orang di bandar pelancongan Port Arthur pada 1996.

Serangan terbaru itu telah membangkitkan semula dakwaan bahawa Australia berlengah dalam memerangi antisemitisme.