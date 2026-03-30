Bas bawa 24 jemaah umrah Indonesia terbakar, semua selamat
Mar 30, 2026 | 12:23 PM
Semua jemaah Indonesia dilaporkan selamat tanpa sebarang kecederaan, dengan proses pemindahan dilakukan segera dan teratur selepas insiden. Mereka kemudian meneruskan perjalanan menggunakan bas gantian yang disediakan pihak berkaitan, memastikan keselamatan serta kelancaran perjalanan ke destinasi seterusnya. - Foto Polri.go.id
MADINAH: Sebuah bas yang membawa 24 jemaah umrah Indonesia terbakar di lebuh raya berhampiran Madinah, Arab Saudi, namun semua penumpang dilaporkan selamat tanpa sebarang kecederaan.
Konsul Jeneral Indonesia di Jeddah, Encik Yusron Ambary, mengesahkan tiada kematian atau kecederaan berlaku, dan kesemua jemaah telah dipindahkan dengan selamat menggunakan bas gantian.
