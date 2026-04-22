Britain lulus undang-undang larang rokok untuk generasi muda
Larangan sepanjang hayat halang sesiapa yang lahir selepas 1 Januari 2009, kini berusia 17 tahun daripada mula merokok
Apr 22, 2026 | 11:53 AM
Kedua-dua dewan Parlimen Britain meluluskan rang undang-undang yang akan melarang kanak-kanak berusia 17 tahun ke bawah daripada membeli rokok sepanjang hayat mereka akan dilaksanakan di England, Scotland, Wales dan Ireland Utara. - Foto EPA
LONDON: Britain meluluskan rang undang-undang yang bertujuan mewujudkan “generasi bebas asap rokok” dengan melarang penjualan dan pembekalan produk tembakau serta vape kepada individu yang lahir pada 2009 dan selepasnya.
Rang undang-undang itu diluluskan Parlimen pada 21 April dan dijangka berkuat kuasa dalam masa terdekat selepas mendapat perkenan rasmi Raja Charles.
