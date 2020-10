JUMLAH KES BARU MEMBIMBANGKAN: Amerika Syarikat mencatat rekod jumlah harian kes jangkitan baru Covid-19 tertinggi yang mencecah 83,948 kes pada Jumaat (23 Oktober). Foto ini menunjukkan seorang penduduk Amerika yang melutut di depan seni pemasangan di Washington, hasil ilham Cik Suzanne Brennan Firstenberg, yang bertajuk 'IN AMERICA How Could This Happen'. Ia menggambarkan situasi pandemik Covid-19 yang mengancam dunia. - Foto REUTERS