Hukuman rotan, sebagai langkah disiplin, hanya digunakan “jika semua kaedah lain tidak berkesan”, dan sekolah mesti mematuhi protokol keselamatan pelajar yang ketat, kata Menteri Pendidikan Desmond Lee di Parlimen pada 5 Mei.

Hukuman rotan perlu diluluskan oleh pengetua dan hanya dilaksanakan oleh guru yang diberi kuasa, tambah Encik Lee sebagai menjawab pertanyaan beberapa Anggota Parlimen (AP) mengenai penggunaannya untuk menangani isu buli di sekolah.