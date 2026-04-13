Dua wanita di Banten ditahan kes pijak Al-Quran
Apr 13, 2026 | 2:42 PM
Seorang pegawai polis menyoal siasat seorang wanita yang dituduh menghina agama di Balai Polis Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, pada 11 April. - Foto BUDIMAN
JAKARTA: Polis Indonesia menahan dua wanita di wilayah Banten, Jawa, selepas satu video tular di media sosial menunjukkan seorang daripada mereka memijak Al-Quran, mencetuskan kemarahan dalam kalangan masyarakat di negara majoriti Muslim itu.
Kedua-dua suspek, yang hanya dikenali sebagai NL dan MT, berdepan tuduhan menghina agama dan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga lima tahun jika sabit kesalahan di bawah undang-undang penghinaan agama Indonesia.
