LOS ANGELES: Sebuah penerbangan Philippine Airlines yang sedang menuju ke Manila, Filipina, mengalami kerosakan enjin semalam (21 Nov) sejurus selepas berlepas dari Los Angeles dan terpaksa membuat pendaratan kecemasan, menurut pihak berkuasa tempatan.

Juruterbang penerbangan PR113 itu mengisytiharkan kecemasan dan melaporkan kemungkinan kerosakan enjin dalam pesawat Boeing 777 itu, kata jurucakap Lapangan Terbang Los Angeles.

Saksi yang melihat kejadian itu berkata mereka melihat api di enjin pesawat tersebut.

Tiada kecederaan dilaporkan dan tidak diketahui jumlah penumpang dalam penerbangan itu.

Footage from inside Philippine Airlines Flight 113 shared with me from the woman who shot this, she says she started praying and that’s when the plane banked back to LAX. @KFIAM640 pic.twitter.com/NnNC68cgsa

— Kris Ankarlo (@KrisAnkarlo) November 21, 2019