Greenpeace sertai flotila global hantar bantuan kemanusiaan ke Gaza
Apr 7, 2026 | 2:47 PM
Kapal Greenpeace, Arctic Sunrise, akan menyertai Armada Sumud Global bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam pelayaran bermula 12 April 2006. - Foto: Greenpeace
BARCELONA, Sepanyol: Greenpeace mengumumkan bahawa kapalnya, Arctic Sunrise, akan menyertai Armada Sumud Global bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Pelayaran bersama lebih daripada 70 buah kapal dan lebih seribu peserta akan mencabar secara langsung sekatan bantuan berterusan oleh Israel ke Gaza.
Flotila bantuan ke Gaza rancang misi lebih besar pada MacFeb 6, 2026 | 9:56 AM