Hampir 1,000 senjata api ditemui di sekolah Jakarta

Pihak berkuasa Indonesia memeriksa sejumlah senjata api, senapang angin, peluru dan aksesori senjata yang ditemukan di sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. - Foto KOMPAS

Pihak berkuasa Indonesia memeriksa sejumlah senjata api, senapang angin, peluru dan aksesori senjata yang ditemukan di sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. - Foto KOMPAS

Hampir 1,000 senjata api ditemui di sekolah Jakarta

Hampir 1,000 senjata api ditemui di sekolah Jakarta Bahan disyaki dadah, 25 cakera video lucah turut ditemu dalam bilik yang pernah diguna bekas pengerusi yayasan

JAKARTA: Polis sedang menyiasat penemuan hampir 1,000 barangan berkaitan senjata, termasuk senjata api, senapang angin, peluru dan aksesori senjata, di sebuah bilik berkunci dalam sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan.

Turut ditemukan ialah bahan yang disyaki dadah, termasuk ganja dan methamphetamine, atau ice, selain kira-kira 25 cakera video lucah.

Penemuan itu dibuat di sebuah bilik yang sebelum ini digunakan oleh bekas pengerusi yayasan yang mengendalikan sekolah berkenaan di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Penasihat undang-undang yayasan sekolah itu, Encik Hermawanto, berkata sejumlah 995 barangan berkaitan senjata ditemui pada 10 dan 11 Julai ketika pihak sekolah memeriksa beberapa bilik di kampus tersebut.

“Pada 10 dan 11 Julai, kami menemui 995 barangan berkaitan senjata, termasuk senjata api, peluru dan pelbagai aksesori senjata,” katanya kepada wartawan di ibu pejabat Polis Metropolitan Jakarta Selatan pada 6 Ogos.

“Kami membuat laporan kerana semua barangan itu ditemukan dalam sebuah bilik yang sebelum ini digunakan oleh pengerusi yayasan yang kini telah dipecat,” katanya.

Menurut pegawai yayasan, Encik Untung Sangaji, penemuan itu berlaku ketika pentadbir sekolah membuka sebuah bilik bagi mengambil peralatan yang sepatutnya digunakan oleh pelajar.

Sebaliknya, mereka menemukan sejumlah besar senjata dan peluru yang disimpan di dalam bilik berkenaan.

Encik Untung berkata antara barangan yang ditemukan ialah senapang angin, termasuk satu yang didakwanya mampu menyebabkan kecederaan maut kerana mempunyai laras licin.

Encik Hermawanto berkata bilik itu sebelum ini tidak dapat dibuka kerana semua kuncinya masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan selepas beliau dipecat.

Yayasan itu kemudian mendapatkan bantuan Polis Metropolitan Jakarta Selatan untuk membuka bilik tersebut.

“Apabila kami membuka bilik itu, kami menemukan senjata dan dadah di dalamnya.

“Hari ini, kami juga membuat satu laporan polis baharu berhubung dadah yang ditemukan,” katanya seperti dipetik agensi berita, Antara.

Menurut Encik Hermawanto, bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu dipecat pada 18 April selepas didakwa menyalahgunakan dana yayasan untuk kepentingan peribadi.

Beliau mendakwa barangan yang ditemukan di dalam bilik berkenaan dipercayai disimpan oleh bekas pegawai yayasan tersebut.

Pemeriksaan awal pada 10 Julai menemukan 995 senjata api dan senjata airsoft, peluru serta pelbagai aksesori senjata.

Satu lagi pemeriksaan yang dilakukan pada 5 Ogos kemudian menemukan senjata tambahan, bahan yang disyaki ganja dan methamphetamine, serta kira-kira 25 cakera video lucah.

Polis Metropolitan Jakarta Selatan mengesahkan menerima laporan mengenai penemuan tersebut.

Jurucakapnya, Encik Joko Adi Wibowo, berkata siasatan sedang dijalankan bagi menentukan asal usul senjata, status pemilikannya dan bagaimana barangan tersebut boleh disimpan di dalam kawasan sekolah.

Pihak polis setakat ini belum mendedahkan identiti sekolah berkenaan ketika siasatan masih berjalan.

Penemuan sejumlah besar senjata dalam kawasan institusi pendidikan itu mencetuskan persoalan mengenai tujuan ia disimpan di situ, selain tahap keselamatan sekolah sepanjang tempoh bilik berkenaan digunakan.

Polis juga dijangka menyiasat sama ada semua senjata yang ditemukan mempunyai permit sah serta sama ada sebahagian daripadanya boleh berfungsi dan digunakan.

Siasatan turut dijangka meneliti kaitan antara senjata, bahan yang disyaki dadah dengan barangan lain yang ditemukan dalam bilik sama.

Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang tangkapan atau pertuduhan berhubung kes tersebut.

Polis juga belum mengesahkan jumlah sebenar senjata api berfungsi berbanding senapang angin, atau airsoft, yang ditemukan dalam keseluruhan rampasan itu.

Yayasan sekolah berkata laporan polis dibuat bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh terhadap semua barangan yang ditemukan.

Kes itu kini menjadi perhatian kerana melibatkan penemuan senjata dalam jumlah besar di sebuah sekolah, selain bahan terlarang yang dipercayai disimpan dalam bilik yang hanya boleh diakses oleh individu tertentu.