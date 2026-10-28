JAKARTA: Indonesia memberi amaran kepada Singapura mengenai risiko gangguan kabel Internet dasar laut yang menghubungkan kedua-dua negara, selain menggesa rakyatnya yang menunaikan umrah supaya mengelakkan penerbangan transit melalui Singapura dan Malaysia.

Dua perkembangan itu berlaku ketika Jakarta menekankan kepentingan melindungi prasarana digital serta memperkukuh industri penerbangan dan ekonomi negara.

Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Cik Meutya Hafid, memberi amaran kepada Singapura supaya tidak memotong kabel Internet dasar laut yang menghubungkan kedua-dua negara.

Ini kerana tindakan itu boleh melumpuhkan sebahagian besar sambungan Internet republik tersebut, selain menyebabkan pelabur teknologi antarabangsa menarik diri.

Beliau menegaskan bahawa Singapura amat bergantung pada rangkaian kabel komunikasi dasar laut yang sebahagian besar laluannya merentasi perairan Indonesia.

Menurutnya, sebarang gangguan terhadap kabel itu, sama ada disengajakan atau tidak, boleh menjejas sehingga 80 peratus sambungan Internet Singapura.

Amaran tersebut dibuat susulan kenyataan bekas Anggota Parlimen Dilantik (NMP) Singapura, Encik Calvin Cheng, yang membangkitkan kemungkinan memotong kabel gentian optik dasar laut yang digunakan Indonesia untuk mengakses rangkaian Internet antarabangsa.

Dalam hantaran di platform X, Encik Cheng turut berkongsi grafik yang mendakwa kira-kira 90 peratus trafik Internet antarabangsa Indonesia melalui Singapura.

Bagaimanapun, beliau kemudian menjelaskan bahawa Singapura sudah tentu tidak akan mengambil tindakan memotong kabel tersebut.

Menjawab kenyataan itu menerusi Instagram pada 28 Oktober, Cik Meutya menggesa rakyat Indonesia supaya tidak bimbang kerana Singapura juga mempunyai kebergantungan tinggi terhadap prasarana digital yang merentasi wilayah Indonesia.

“Kita tidak perlu bimbang. Sistem komunikasi kabel dasar laut yang bersambung ke Singapura tidak wujud begitu sahaja. Sebahagian besar laluannya merentasi perairan Indonesia,” katanya.

“Jika kabel itu terputus, sama ada secara sengaja atau tidak, 80 peratus sambungan Internet Singapura juga berisiko lumpuh,” tambah beliau.

Cik Meutya turut mengingatkan bahawa Indonesia mempunyai jumlah penduduk kira-kira 47 kali lebih besar daripada Singapura, dengan seramai 267 juta rakyatnya menggunakan Internet.

Menurut beliau, pasaran digital Indonesia yang besar menjadi antara faktor penting yang menarik syarikat teknologi antarabangsa untuk melabur dan menjalankan operasi di Singapura.

“Tanpa jumlah pengguna ini, pelabur syarikat teknologi global berkemungkinan meninggalkan Singapura,” katanya.

Bagaimanapun, angka mengenai tahap kebergantungan Internet kedua-dua negara itu merupakan dakwaan yang dikemukakan dalam pertikaian tersebut dan belum disahkan secara bebas.

Cik Meutya menegaskan bahawa prasarana digital bukan sesuatu yang wajar dijadikan alat tekanan dalam pertikaian antara negara kerana kesannya boleh menjejas ekonomi dan komunikasi serantau.

“Kita tidak boleh berfikiran sempit. Prasarana digital ialah sektor yang perlu dipelihara bersama, bukan sahaja demi kepentingan kedua-dua negara, malah untuk sambungan Internet sejagat,” katanya.

Sementara itu, dalam perkembangan lain, Indonesia menggesa rakyatnya yang menunaikan umrah supaya mengelakkan penerbangan transit melalui Singapura dan Malaysia, sebaliknya memilih penerbangan terus ke Arab Saudi.

Timbalan Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Encik Dahnil Anzar Simanjuntak, berkata langkah itu bertujuan memperkukuh industri penerbangan negara, selain mengurangkan risiko perjalanan susulan konflik yang semakin meruncing di Timur Tengah.

Menurut beliau, kira-kira 70,000 anggota jemaah umrah Indonesia menggunakan laluan transit melalui Singapura dan Malaysia untuk ke Tanah Suci.

“Kami sudah meminta persatuan pengendali umrah supaya buat sementara waktu tidak memilih penerbangan transit melalui Malaysia atau Singapura.

“Penerbangan terus ke Jeddah atau Madinah lebih selamat. Oleh itu, kami mengesyorkan pilihan tersebut,” katanya.

Encik Dahnil berkata, jika jemaah yang menggunakan penerbangan transit beralih kepada syarikat penerbangan Indonesia, langkah itu dapat membantu meningkatkan pendapatan industri penerbangan tempatan.

Beliau turut menggesa syarikat penerbangan nasional, termasuk Garuda Indonesia dan Lion Air, meningkatkan mutu perkhidmatan serta menawarkan tambang lebih berdaya saing bagi menarik penumpang.

Menurutnya, dasar tersebut selaras dengan usaha Presiden Prabowo Subianto memperkukuh kedaulatan ekonomi Indonesia, termasuk dalam sektor penerbangan dan perkhidmatan haji serta umrah.

Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa perjalanan umrah di Arab Saudi masih berjalan seperti biasa dan tidak terjejas oleh konflik serantau.

Kontroversi kabel Internet itu tercetus ketika hubungan Singapura dan Indonesia berdepan krisis jerebu rentas sempadan akibat kebakaran hutan dan tanah di beberapa wilayah Indonesia.

Jerebu yang melanda sebahagian Sumatera dan Kalimantan turut menjejas mutu udara di negara jiran, termasuk Singapura dan Malaysia, sekali gus mencetuskan pertikaian mengenai tanggungjawab menangani kebakaran tersebut.

Hubungan kedua-dua negara semakin mendapat perhatian selepas Indonesia mengurangkan eksport gas asli ke Singapura, sekali gus mencetuskan pertikaian antara kedua-dua pihak.

Pada 26 Oktober, Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Encik Bahlil Lahadalia, mempertahankan keputusan Jakarta mengurangkan bekalan gas dengan menegaskan bahawa langkah itu masih mematuhi syarat kontrak yang dipersetujui.