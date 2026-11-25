JAKARTA: Indonesia menegaskan komitmennya untuk memenuhi kontrak bekalan gas asli kepada Singapura, sambil menjelaskan bahawa pengurangan bekalan baru-baru ini berpunca daripada kerja penyelenggaraan saluran paip dan bukan pelanggaran perjanjian antara kedua-dua pihak.

Menteri Penyelaras Industri Hiliran dan Peralihan Tenaga Indonesia, Encik Bahlil Lahadalia, berkata pengurangan sementara itu masih dalam had minimum bekalan yang ditetapkan dalam kontrak.

Encik Bahlil, yang juga Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, berkata pemerintah negara itu tetap komited memenuhi tanggungjawabnya kepada Singapura meskipun berdepan peningkatan permintaan gas asli dalam negara.

“Sebelum ini terdapat kerja pembaikan saluran paip, jadi kami mengurangkan bekalan. Kami perlu menghormati kontrak,” katanya kepada wartawan selepas sidang media di Jakarta pada 23 November, menurut agensi berita Antara.

Ditanya sama ada kerja penyelenggaraan saluran paip itu telah selesai, Encik Bahlil berkata beliau percaya kerja tersebut sudah disiapkan, namun akan mendapatkan pengesahan lanjut.

Indonesia mengurangkan bekalan gas asli kepada Singapura selama lebih dua minggu mulai 24 Oktober, ketika Presiden Prabowo Subianto menekankan kepentingan melindungi sumber asli negara itu dan mengutamakan keperluan domestik.

Indonesia membekalkan sekitar 409.5 juta kaki padu standard gas asli sehari kepada Singapura menerusi saluran paip dari kawasan pengeluaran gas di Laut Natuna dan Sumatera.

Pengurangan bekalan sebanyak 31 bilion unit terma British sehari (BBTUD), bersamaan kira-kira 877,800 meter padu atau 636 tan gas asli, mewakili sekitar 8 peratus daripada keseluruhan bekalan harian Indonesia kepada Singapura.

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Sebahagian bekalan gas itu disalurkan ke Batam, Bintan dan Sumatera bagi memenuhi keperluan penjanaan elektrik di kawasan berkenaan.

Indonesia turut mula mengendalikan sambungan saluran paip yang membolehkan gas asli dari Natuna, yang sebelum ini disalurkan ke Singapura, dibekalkan kepada loji jana kuasa di Batam.

Pengurangan bekalan itu pertama kali diumumkan pada 23 Oktober oleh Ketua Pasukan Khas Pengurusan Kegiatan Huluan Minyak dan Gas Indonesia (SKK Migas), Encik Djoko Siswanto.

Menurut beliau, pengurangan tersebut melibatkan 15 BBTUD dari kawasan pengeluaran gas Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera.

Beliau menjelaskan bahawa tiada pembeli lain di rantau ini terjejas kerana saluran paip berkenaan membekalkan gas asli khusus kepada Singapura.

Encik Bahlil sebelum ini menegaskan bahawa pengurangan bekalan tersebut tidak melanggar kontrak kerana jumlah gas yang dihantar masih memenuhi paras minimum yang dipersetujui.

Beliau turut menekankan bahawa pemerintah Indonesia akan terus mengutamakan keperluan gas asli dalam negara sebelum mengeksport lebihan bekalan ke luar negara.

Singapura mengesahkan minggu lalu bahawa Indonesia telah memulihkan sepenuhnya bekalan gas asli pada 12 November dan tiada pemberitahuan lanjut mengenai pengurangan bekalan diterima sejak itu.

Pengurangan bekalan gas itu berlaku ketika hubungan Singapura dengan Indonesia berdepan ketegangan berikutan masalah jerebu rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Indonesia.

Jerebu yang menyelubungi beberapa kawasan di Asia Tenggara turut menimbulkan kebimbangan di Singapura dan Malaysia.

Menteri Ehwal Luar Singapura, Dr Vivian Balakrishnan, kemudian mengadakan lawatan ke Indonesia pada Oktober dan bertemu Presiden Prabowo bagi membincangkan isu tersebut.

Hasil pertemuan itu, kedua-dua negara bersetuju menubuhkan kumpulan kerja bersama bagi menangani masalah kebakaran hutan yang menjadi punca jerebu rentas sempadan.

Hubungan kedua-dua negara semakin reda selepas Presiden Prabowo secara rasmi memohon maaf kepada Singapura dan Malaysia berhubung masalah jerebu itu semasa Sidang Puncak Asean awal November.

Penjelasan terbaru Jakarta mengenai pengurangan bekalan gas asli itu mengalihkan perhatian daripada isu peningkatan permintaan tenaga domestik Indonesia kepada kerja penyelenggaraan infrastruktur saluran paip.

Bagaimanapun, pemerintah Indonesia tetap menegaskan bahawa usaha memenuhi keperluan tenaga dalam negara perlu berjalan seiring dengan tanggungjawabnya terhadap kontrak eksport sedia ada.